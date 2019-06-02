Количество кандидатов на пост премьера Великобритании достигло 13

Сэм Джима, который раньше в правительстве Британии курировал вопросы высшего образования, присоединился к гонке за право возглавить Консервативную партию и занять пост премьер-министра страны. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает The Guardian.

В эфире телеканала Sky News британский политик заявил, что он является единственным представителем консерваторов, который считает, что нужно провести второй референдум по вопросу Brexit. Экс-министр уверен, что на референдум должны быть вынесены три варианта ответа: выход Великобритании из Евросоюза без сделки, Brexit по предложенному Терезой Мэй сценарию и отказ от выхода страны из Европейского союза.

Джима стал тринадцатым претендентом на пост главы британского правительства.