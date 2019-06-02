Петербургские власти намерены заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга собираются на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключить соглашение с «Российскими железными дорогами» (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое предполагает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». Об этом в субботу, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Власти Северной столицы ранее заявляли, что планируют в ходе форума подписать соглашение с госкомпанией об инвестировании 88 миллиардов рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Петербурга. Елина отмечает, что планируется подписать еще одно соглашение.