Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

 Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания

Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания
Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

 Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс
Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

 Количество кандидатов на пост премьера Великобритании достигло 13

Количество кандидатов на пост премьера Великобритании достигло 13
Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

 Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания

Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания
Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

 Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс
Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

 Количество кандидатов на пост премьера Великобритании достигло 13

Количество кандидатов на пост премьера Великобритании достигло 13
13:57   2 Июня 2019
Весь мир

Петербургские власти намерены заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ

Петербургские власти намерены заключить соглашение с РЖД на ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга собираются на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключить соглашение с «Российскими железными дорогами» (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое предполагает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». Об этом в субботу, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

Власти Северной столицы ранее заявляли, что планируют в ходе форума подписать соглашение с госкомпанией об инвестировании 88 миллиардов рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Петербурга. Елина отмечает, что планируется подписать еще одно соглашение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#петербург #ржд #пмэф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...