Круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером в Венеции

Круизный лайнер SC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в Венеции с небольшим прогулочным катером River Countess. В результате пострадали пять человек, пишет газета La Repubblica.

ЧП произошло в воскресенье, 2 июня, в 8.30 утра (9.30 мск). Во время маневра для осуществления швартовки у лайнера отказал двигатель. Два буксира попытались остановить судно, но буксировочный трос оторвался. В результате лайнер налетел на пристань, где находился прогулочный катер, на борту которого были 130 человек.

Четыре человека получили травмы в результате ЧП. На месте работают спасатели и медики. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.