Круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером в Венеции
Круизный лайнер SC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в Венеции с небольшим прогулочным катером River Countess. В результате пострадали пять человек, пишет газета La Repubblica.
ЧП произошло в воскресенье, 2 июня, в 8.30 утра (9.30 мск). Во время маневра для осуществления швартовки у лайнера отказал двигатель. Два буксира попытались остановить судно, но буксировочный трос оторвался. В результате лайнер налетел на пристань, где находился прогулочный катер, на борту которого были 130 человек.
Четыре человека получили травмы в результате ЧП. На месте работают спасатели и медики. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.
Venezia, nave da crociera urta battello. Turisti dalla banchina: "Oddio si è schiantata" https://t.co/29MxDf94Xr— Repubblica Tv (@RepubblicaTv) June 2, 2019