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13:41   2 Июня 2019
Весь мир

Лавров обсудит с главой МИД Колумбии ситуацию в Венесуэле

Лавров обсудит с главой МИД Колумбии ситуацию в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в понедельник, 3 июня, с колумбийским коллегой Ольмесом Трухильо. Они обсудят ситуацию в Венесуэле.

Трухильо приедет в Москву с рабочим визитом с 3 по 9 июня.

В дипведомстве заявили, что предстоящие переговоры должны «придать новый импульс всему комплексу российско-колумбийских связей, подтвердить взаимное стремление развивать многоплановые отношения между Москвой и Боготой».

Колумбийский министр также примет участие в VII заседании межправительственной российско-колумбийской комиссии и Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, ситуация в Венесуэле ухудшилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства в январе. В это время западная пресса начала распространять фейки, пытаясь всячески оправдать незаконное самопровозглашение Гуаидо. Например, в начале года был организован информационный вброс о «Роснефти». Западные СМИ утверждали, что российская компания будет продавать венесуэльскую нефть от своего имени. Позже появился фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Известный в определенных кругах мошенник Евгений Шабаев оказался источником лжи. Агентство Reuters и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергли фейк.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #лавров #политика #колумбия

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