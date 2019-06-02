Лавров обсудит с главой МИД Колумбии ситуацию в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в понедельник, 3 июня, с колумбийским коллегой Ольмесом Трухильо. Они обсудят ситуацию в Венесуэле.

Трухильо приедет в Москву с рабочим визитом с 3 по 9 июня.

В дипведомстве заявили, что предстоящие переговоры должны «придать новый импульс всему комплексу российско-колумбийских связей, подтвердить взаимное стремление развивать многоплановые отношения между Москвой и Боготой».

Колумбийский министр также примет участие в VII заседании межправительственной российско-колумбийской комиссии и Петербургском международном экономическом форуме.

???? 3-9 июня с рабочим визитом в России будет находиться Министр иностранных дел Республики Колумбии К.О.Трухильо. На 3 июня запланированы его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. ???? Подробнее: https://t.co/3fyiFIhBcq pic.twitter.com/aV1SkMPTLW — МИД России ???????? (@MID_RF) June 2, 2019

Напомним, ситуация в Венесуэле ухудшилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства в январе. В это время западная пресса начала распространять фейки, пытаясь всячески оправдать незаконное самопровозглашение Гуаидо. Например, в начале года был организован информационный вброс о «Роснефти». Западные СМИ утверждали, что российская компания будет продавать венесуэльскую нефть от своего имени. Позже появился фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Известный в определенных кругах мошенник Евгений Шабаев оказался источником лжи. Агентство Reuters и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергли фейк.