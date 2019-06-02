МИД РФ заявил, что Киев не может предъявить претензии по Крыму в суде ООН

Украина не может предъявить претензии по Крыму в суде ООН, основываясь на Международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД России в воскресенье, 2 июня.

Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали претензии Киева на слушаниях в Международном суде ООН. Слушания по делу «Украина против РФ» в Гааге пройдут 3-7 июня. Украина инициировала их в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).

Представители департамента МИД подчеркнули, что намерены обосновать попытки Киева задействовать механизмы разрешения споров для достижения политических целей.

Уточняется, что предъявленные России претензии о возвращении Крыма не относятся к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а гражданская война на Украине не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.