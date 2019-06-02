Познер назвал свое попадание в базу «Миротворца» глупостью

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал внесение своего имени в базу украинского сайта «Миротворец». Он отметил, что говорить об этом бессмысленно, а проблема эта Украины. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Журналист отметил, что приезжал в Ялту на один день, поскольку является председателем жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал».

«Буду ли я оспаривать их решение? Нет, не буду. Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живет. Это их проблема, не моя. Комментировать глупости, по-моему, бессмысленно», — сказал Познер.

Сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями данных журналистов, артистов, ополченцев ДНР и ЛНР, которых создатели сайта считают «изменниками родины». Многие из них попадают в список за посещение Крыма.