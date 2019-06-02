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12:45   2 Июня 2019
Россия

Глава ОКР заявил, что Россия выступит на Олимпиаде в Токио

Глава ОКР заявил, что Россия выступит на Олимпиаде в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российская сборная выступит на Олимпиаде-2020 в Токио. Он подчеркнул, что такова позиция Международного олимпийского комитета (МОК).  

Так Поздняков прокомментировал данные о возможном отстранении россиян от участия в Олимпиаде, говорится в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не повлияют на участие спортсменов из России.

«Мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций», — отметил он.

Ранее британская газета Sunday Times с ссылкой на свои источники опубликовала статью, в которой утверждается, что Россию могут отстранить от участия в Играх в 2020 году из-за нового допингового скандала вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором якобы замешаны руководители ВФЛА.

Поздняков назвал публикацию издания очередной провокацией  британских СМИ в преддверии заседаний Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на которых планируется обсудить тему статуса российской легкой атлетики. 

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Автор: Арсений Аскольский
#мок #вфла #олимпиада-2020 #поздняков

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