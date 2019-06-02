Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы ликвидировать последствия ЧП

Жители Дзержинска в воскресенье утром вышли на субботник, чтобы общими усилиями ликвидировать последствия взрывов на заводе «Кристалл». Работает администрация города, волонтеры и простые граждане.

Уже в субботу директора нескольких школ организовали восстановительные работы. Помогать вызвались волонтеры и родители учеников. В нескольких школах уже вставили стекла.

«Сегодня несколько десятков волонтеров занимаются уборкой на соцобъектах, выносят разбитое стекло и мусор. В течение всего дня по всему городу будут работать ремонтные бригады», — рассказали в пресс-службе администрации города.

В первую очередь в порядок приводят детские сады и школы. В некоторых школах в понедельник пройдет ЕГЭ.

Напомним, взрывы в Дзержинске прогремели в цехе по производству тротила в ГосНИИ «Кристалл». Информации о погибших не поступало, пострадали 89 человек.