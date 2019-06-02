Лидер социал-демократов в Германии Андреа Налес покидает пост

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес объявила об уходе с занимаемого поста в воскресенье, 2 июня.

Налес была федеральным министром труда и общественных дел ФРГ с 2013 по 2017 год. После парламентских выборов в 2017 году она представляла СДПГ в бундестаге. С апреля 2018 года Налес занимала пост председателя СДПГ.

По ее словам, уже в понедельник политик сообщит о мотивах решения правлению партии, а во вторник — фракции& СДПГ в Бундестаге. Сейчас она совмещает две должности, отмечает ТАСС. Налес также добавтла, что «тем самым хотела бы дать возможность урегулировать вопрос преемника на обоих должностях в установленном порядке».