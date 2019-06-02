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12:08   2 Июня 2019
Весь мир

Француза приговорили в Ираке к смертной казни за принадлежность к ИГ*

Француза приговорили в Ираке к смертной казни за принадлежность к ИГ*

Суд в Ираке приговорил восьмого француза за последние несколько дней к смертной казни за то, что он вступил в ряды ИГ*. Об этом сообщил иракский телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на источник.

Приговор был вынесен в воскресенье, 2 июня. В данный момент судят девятого француза.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что 26 мая трех французов приговорили в Ираке к смертной казни за принадлежность к террористической группировке ИГ*. Их задержал арабо-курдский альянс в Сирии перед тем, как их с другими девятью французами переправили в Ирак в феврале.

Согласно законам республики, у них есть месяц на то, чтобы опротестовать приговор.

*Террористическая организация, запрещена в России

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #терроризм #иг #ирак

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