Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М получил штангу топливозаправки в воздухе. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в воскресенье, 2 июня.

«На новом [самолете] появилась штанга топливозаправки», — говорится в репортаже телеканала.

По словам представителя КБ «Туполева», внутренняя «начинка» бомбардировщика полностью изменена, а также заменено более 80% оборудования. Самолет получил новый комплекс радиоэлектронного противодействия, новый локатор и систему управления.

Кроме того, кабина Ту-22М3М стала комфортнее. Как отметил корреспондент «Звезды», первый раз бомбардировщик совершил полет в минувшем декабре, с тех пор было уже четыре полета.

Масса пустого самолета составляет 68 тонн, максимальная скорость — 2300 километров в час.