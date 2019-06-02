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11:54   2 Июня 2019
Россия

Новый Ту-22М3М способен дозаправляться в воздухе

Новый Ту-22М3М способен дозаправляться в воздухе

Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М получил штангу топливозаправки в воздухе. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в воскресенье, 2 июня.

«На новом [самолете] появилась штанга топливозаправки», — говорится в репортаже телеканала.

По словам представителя КБ «Туполева», внутренняя «начинка» бомбардировщика полностью изменена, а также заменено более 80% оборудования. Самолет получил новый комплекс радиоэлектронного противодействия, новый локатор и систему управления.

Кроме того, кабина Ту-22М3М стала комфортнее. Как отметил корреспондент «Звезды», первый раз бомбардировщик совершил полет в минувшем декабре, с тех пор было уже четыре полета. 

Масса пустого самолета составляет 68 тонн, максимальная скорость — 2300 километров в час.

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Автор: Арсений Аскольский
#бомбардировщик #дозаправка #ту-22м3м

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