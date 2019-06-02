Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата. В частности, «эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке» сейчас фиксируется в Таиланде, где в этом году ей заболели более 30 тысяч человек, 21 тысяча из них — за последние две недели. В результате скончалось 90 человек.

Рост заболеваемости связан с сильной жарой и сезоном муссонов, отмечает ведомство. Главными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti.

«В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности»,— отмечают в Роспотребнадзоре.

В настоящее время власти страны принимают меры по сдерживанию распространения этих насекомых.