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12:28   2 Июня 2019
Весь мир

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Туристов предупреждают о вспышке лихорадки Денге в Тайланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата. В частности, «эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке» сейчас фиксируется в Таиланде, где в этом году ей заболели более 30 тысяч человек, 21 тысяча из них — за последние две недели. В результате скончалось 90 человек.

Рост заболеваемости связан с сильной жарой и сезоном муссонов, отмечает ведомство. Главными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti.

«В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности»,— отмечают в Роспотребнадзоре.

В настоящее время власти страны принимают меры по сдерживанию распространения этих насекомых.

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Автор: Алла Ларионова
#роспотребнадзор #таиланд #денге

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