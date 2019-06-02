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Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

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11:38   2 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Российский журналист Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стало «сознательное нарушение государственной границы Украины», так как он побывал в Крыму, говорится на сайте.

«Миротворец» известен своими скандальными публикациями «черных списков». На сайте публикуются данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, политиков, артистов и других граждан, так называемых «изменников родины». Они либо посещали Крым, Донбасс, либо не угодили создателям сайта по каким-то другим причинам.

Официального статуса у сайта нет, но украинские пограничники действительно не пускают в страну людей из списка.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #крым #миротворец #познер

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