Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Российский журналист Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стало «сознательное нарушение государственной границы Украины», так как он побывал в Крыму, говорится на сайте.

«Миротворец» известен своими скандальными публикациями «черных списков». На сайте публикуются данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, политиков, артистов и других граждан, так называемых «изменников родины». Они либо посещали Крым, Донбасс, либо не угодили создателям сайта по каким-то другим причинам.

Официального статуса у сайта нет, но украинские пограничники действительно не пускают в страну людей из списка.