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11:30   2 Июня 2019
Весь мир

Среднесуточная добыча нефти в России выросла

Среднесуточная добыча нефти в России выросла

Среднесуточная добыча нефти в РФ в мае выросла на 1,3 % – до 11,114 миллионов баррелей. Об этом сообщило Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

ОПЕК ранее прогнозировал десятикратный рост доходов стран, не входящих в объединение. Согласно отчету прибыль этих государств может составить до 324 миллиардов долларов. По данным организации, апрельский план по сокращению производственных объемов ресурса перевыполнили на 150 %.

Уровень добычи нефтепродуктов странами-членами  ОПЕК сохранился на уровне марта текущего года – 30,3 миллиона баррелей в сутки.

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Автор: Алла Ларионова
#экономика #нефть #опек

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