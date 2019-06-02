Среднесуточная добыча нефти в России выросла

Среднесуточная добыча нефти в РФ в мае выросла на 1,3 % – до 11,114 миллионов баррелей. Об этом сообщило Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

ОПЕК ранее прогнозировал десятикратный рост доходов стран, не входящих в объединение. Согласно отчету прибыль этих государств может составить до 324 миллиардов долларов. По данным организации, апрельский план по сокращению производственных объемов ресурса перевыполнили на 150 %.

Уровень добычи нефтепродуктов странами-членами ОПЕК сохранился на уровне марта текущего года – 30,3 миллиона баррелей в сутки.