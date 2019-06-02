Ученые из США выяснили, сколько нужно отдыхать для долгой жизни

Человеку нужно минимум три недели отпуска ежегодно для восстановления сил и долголетия, уверены ученые из Университета штата Огайо. При этом лучше всего отдыхать у моря или за городом.

Один из экспериментов установил, что на самочувствие положительно влияют даже четыре дня без работы. Ученые на протяжении года наблюдали за здоровьем нескольких десятков женщин в возрасте от 30 до 60 лет, которых отправили на шесть дней на один из курортов в Калифорнии.

У испытуемых не только снизился уровень тревоги и стресса, но и изменилась активность генов, которые связывают с иммунной системой. Также у женщин нашли сокращение количества биомаркеров, предупреждающих о старении организма. Оздоровительный эффект у добровольцев держался в течение десяти месяцев.

При этом ряд ученых считают, что отдыхать следует часто, но недолго. Так, британские исследователи узнали, что оптимально отдыхать семь дней каждые пять-шесть месяцев. При затягивании каникул до 12 дней падает концентрация внимания и слабеет иммунитет.