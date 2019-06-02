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11:25   2 Июня 2019
Весь мир

Ученые из США выяснили, сколько нужно отдыхать для долгой жизни

Ученые из США выяснили, сколько нужно отдыхать для долгой жизни

Человеку нужно минимум три недели отпуска ежегодно для восстановления сил и долголетия, уверены ученые из Университета штата Огайо. При этом лучше всего отдыхать у моря или за городом.

Один из экспериментов установил, что на самочувствие положительно влияют даже четыре дня без работы. Ученые на протяжении года наблюдали за здоровьем нескольких десятков женщин в возрасте от 30 до 60 лет, которых отправили на шесть дней на один из курортов в Калифорнии. 

У испытуемых не только снизился уровень тревоги и стресса, но и изменилась активность генов, которые связывают с иммунной системой. Также у женщин нашли сокращение количества биомаркеров, предупреждающих о старении организма. Оздоровительный эффект у добровольцев держался в течение десяти месяцев.

При этом ряд ученых считают, что отдыхать следует часто, но недолго. Так, британские исследователи узнали, что оптимально отдыхать семь дней каждые пять-шесть месяцев. При затягивании каникул до 12 дней падает концентрация внимания и слабеет иммунитет.

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Автор: Арсений Аскольский
#отдых #отпуск #ученые #долголетие

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