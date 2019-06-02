Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Украинский депутат Надежда Савченко назвала очередным «проигранным боем» решение России о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. Она подчеркнула, что Киев мог бы пойти навстречу жителям Донбасса и вернуть им их социальные права.

По словам Савченко, еще один серьезный проигрыш — решение ДНР и ЛНР отказаться от гривны и перейти на рубль. Поскольку товары на территории республик зачастую поставляются из России, для их оплаты требуется соответствующая валюта.

Депутат отметила, что предыдущие власти не работали в минском формате и этим усугубили ситуацию.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который призван упростить порядок выдачи российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что решение принято из гуманитарных соображений. Москва не собирается создавать проблемы украинской стороне.