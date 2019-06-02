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11:12   2 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Украинский депутат Надежда Савченко назвала очередным «проигранным боем» решение России о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. Она подчеркнула, что Киев мог бы пойти навстречу жителям Донбасса и вернуть им их социальные права.

По словам Савченко, еще один серьезный проигрыш — решение ДНР и ЛНР отказаться от гривны и перейти на рубль. Поскольку товары на территории республик зачастую поставляются из России, для их оплаты требуется соответствующая валюта.

Депутат отметила, что предыдущие власти не работали в минском формате и этим усугубили ситуацию.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который призван упростить порядок выдачи российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что решение принято из гуманитарных соображений. Москва не собирается создавать проблемы украинской стороне.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #савченко #политика

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