Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Умер бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник

Умер бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник

 Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 89 человек

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 89 человек
Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

 Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским
Неймар отрицает обвинения в изнасиловании

Неймар отрицает обвинения в изнасиловании

Индонезия рассчитывает, что поставки Су-35 начнутся до конца года

Индонезия рассчитывает, что поставки Су-35 начнутся до конца года
Умер бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник

Умер бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник

 Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 89 человек

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 89 человек
Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

 Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским
Неймар отрицает обвинения в изнасиловании

Неймар отрицает обвинения в изнасиловании

Индонезия рассчитывает, что поставки Су-35 начнутся до конца года

Индонезия рассчитывает, что поставки Су-35 начнутся до конца года
10:53   2 Июня 2019
Россия

Умер бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник

Умер бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник

Заслуженный юрист РФ, госсоветник юстиции 1-го класса, экс-генеральный прокурор России Алексей Казанник умер в Омске  в воскресенье, 2 июня. Ему было 77 лет. Об этом сообщил представитель Омского госуниверситета, где Казанник долгое время был профессором.

«Сегодня рано утром после продолжительной болезни на 78 году жизни скончался заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Алексей Казанник», — сообщили в университете.

Уточняется, что прощание пройдет 4 июня на юридическом факультете ОмГУ.

Казанник родился 26 июля 1941 года. В начале 1990-х стал известен благодаря тому, что после избрания в Верховный Совет СССР уступил свое место Борису Ельцину. Был генпрокурором России с октября 1993 года по 25 апреля 1994 года.

С 1996 по 2003 годы Казанник занимал пост замгубернатора Омской области, после чего преподавал на юрфаке Омского госуниверситета и занимался наукой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#генпрокурор #казанник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...