Умер бывший генпрокурор РФ Алексей Казанник

Заслуженный юрист РФ, госсоветник юстиции 1-го класса, экс-генеральный прокурор России Алексей Казанник умер в Омске в воскресенье, 2 июня. Ему было 77 лет. Об этом сообщил представитель Омского госуниверситета, где Казанник долгое время был профессором.

«Сегодня рано утром после продолжительной болезни на 78 году жизни скончался заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Алексей Казанник», — сообщили в университете.

Уточняется, что прощание пройдет 4 июня на юридическом факультете ОмГУ.

Казанник родился 26 июля 1941 года. В начале 1990-х стал известен благодаря тому, что после избрания в Верховный Совет СССР уступил свое место Борису Ельцину. Был генпрокурором России с октября 1993 года по 25 апреля 1994 года.

С 1996 по 2003 годы Казанник занимал пост замгубернатора Омской области, после чего преподавал на юрфаке Омского госуниверситета и занимался наукой.