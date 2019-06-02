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Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 89 человек
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10:47   2 Июня 2019
Россия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 89 человек

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 89 человек

За медицинской помощью после взрыва в нижегородском Дзержинске обратились 89 человек. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из них 44 — это сотрудники завода, 45 — жители ближайших территорий. Большинство обратились самостоятельно. В данный момент в стационаре остаются 16 пострадавших. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в субботу в цеху по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели несколько взрывов. Позже возник пожар, площадь которого составила порядка 100 квадратных метров. Информации о погибших нет. Возбуждено уголовное дело.

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Автор: Виктория Разумовская
#взрыв #общество #дзержинск

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