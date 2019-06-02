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Индонезия рассчитывает, что поставки Су-35 начнутся до конца года

Индонезия рассчитывает, что поставки Су-35 начнутся до конца года
10:17   2 Июня 2019
Весь мир

Индонезия рассчитывает, что поставки Су-35 начнутся до конца года

Индонезия рассчитывает, что поставки Су-35 начнутся до конца года

Власти Индонезии рассчитывают, что поставки российских истребителей Су-35 начнутся до конца текущего года. Об этом заявил глава Минобороны страны Риамизард Риачуду, пишет ТАСС.

Индонезийский министр принимает участие в международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

«Думаю, вопрос будет решен в течение этого года», — сказал он.

Риачуду отметил, что процесс проходит медленно из-за того, что в него вовлечены три ведомства. Документы еще не подписали Минторговли и Минфин. Кроме того, министр отметил, что Джакарта «не отменит контракт на поставку самолетов, несмотря на американские санкции в отношении России».

Всего Индонезия ждет 11 российских истребителей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #индонезия #армия и опк #су-35

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