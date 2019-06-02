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10:28   2 Июня 2019
Весь мир

Неймар отрицает обвинения в изнасиловании

Неймар отрицает обвинения в изнасиловании

Нападающий сборной Бразилии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар отрицает предъявляемые ему обвинения в изнасиловании и считает их попыткой вымогательства. Об этом заявили его представители в воскресенье, 2 июня.

Ранее в субботу бразильские СМИ сообщили, что женщина, имя которой не называется, обвинила футболиста в изнасиловании в одном из отелей Парижа. По ее словам, преступление произошло 15 мая. Отмечается, что Неймар , с которым она познакомилась в Instagram, оплатил ей билеты, а также снял номер. В нетрезвом виде он сначала домогался до женщины, а потом изнасиловал. 

При этом в полицию жертва обратилась уже в Бразилии, поскольку, по ее словам, была эмоционально потрясена и напугана.

«Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства будут своевременно представлены в полицию», — цитирует Рейтер заявление команды Неймара

Ранее отец спортсмена Неймар да Силва Сантос отметил, что использует разные средства, чтобы восстановить доброе имя сына.

«Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и то, что происходит в моей семье», —написал Неймар в своем Instagram.

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Автор: Арсений Аскольский
#изнасилование #неймар

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