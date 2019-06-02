Times узнала, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиде в Токио

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за нового допингового скандала вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом в воскресенье, 2 июня, пишет британская газета The Sunday Times.

Как утверждает издание, чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) помогли Лысенко сделать поддельные документы, по которым спортсмен, пропустивший ряд допинг-тестов, был болен и потому не смог их пройти.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 3 августа инициировала разбирательство в отношении 21-летнего Лысенко. Сейчас россиянина временно отстранили до вынесения окончательного решения.

Данные об угрозе отстранения спортсменов из России от Олимпиады 2020 года поступают на фоне готовящегося в начале июня заседания IAAF, где планируется рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА, членство которой приостановлено еще в ноябре 2015 года.