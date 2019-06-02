Министр обороны КНР заявил о готовности к торговой войне с США

Министр обороны Китая, член Госсовета Вэй Фэнхэ заявил, что КНР готова к с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров. Мнение он выразил на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

По словам Фэнхэ, история двусторонних отношений «научила, что взаимная конфронтация неизменно навредит друг другу». Министр подчеркнул, что Пекин надеется, что Вашингтон будет сотрудничать на основе принципов взаимной выгоды.

«Несмотря на все взлеты и падения, отношения между Китаем и США неизменно растут», — цитирует ТАСС Фэнхэ.

Напомним, последний раунд переговоров Китая и США по торговле закончился в середине мая безрезультатно на фоне нового нового повышения американских пошлин на китайские товары. Вашингтон увеличил пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на общую сумму примерно в 200 миллиардов долларов.

Американский лидер Дональд Трамп также распорядился начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из КНР, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. Китайская сторона, в свою очередь, с 1 июня повысила пошлины на ввоз товаров из США на 60 миллиардов долларов.