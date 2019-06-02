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 Филиппины продолжат военно-техническое сотрудничество с РФ

Филиппины продолжат военно-техническое сотрудничество с РФ
8:00   2 Июня 2019
Весь мир

Филиппины продолжат военно-техническое сотрудничество с РФ

Филиппины продолжат военно-техническое сотрудничество с РФ

Филиппины хотят продолжить военно-техническое сотрудничество с РФ, не боясь вероятных санкций США, сказал в воскресенье корреспонденту ТАСС министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

«Наше сотрудничество с РФ остается неизменным. Мы не опасаемся американских санкций из-за взаимодействия с Москвой, — заявил он. — Мы знаем о санкционном режиме, но эта проблема является вопросом двусторонних отношений России и США. К нам это никак не относится».

В октябре 2017 года в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» состоялась церемония передачи Филиппинам партии российского стрелкового оружия и армейских грузовиков с участием президента страны Родриго Дутерте и министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках подписанного днем ранее соглашения о военно-техническом сотрудничестве.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что проходят переговоры о поставках неатомных «малошумных» подлодок проекта 636, неофициально именуемых «Черная дыра». Они снабжены новейшими комплексами радиолокационного вооружения и связи, гидроакустической станцией, торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и крылатыми ракетами «Калибр».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #сотрудничество #филиппины

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