Хайкоу за год трудоустроил более 26 тысяч китайских и зарубежных специалистов

Более 26 тысяч высококвалифицированных специалистов из других регионов Китая и из-за рубежа с мая 2018 года нашли работу в административном центре китайской провинции Хайнань городе Хайкоу благодаря упрощенной системе «одного окна», пишет «Хайнань жибао».

Система «одного окна» упростила процедуру оформления таких сотрудников. Уточняется, что из 26,6 тысяч человек более 4 тысяч — иностранцы, которые получили вид на жительство.

Издание сообщает, что власти также активно занимаются подготовкой высококвалифицированных кадров на местном рынке труда. Ключевое значение имеют программы повышения квалификации для сотрудников государственных ведомств и партийных функционеров, которые обучаются и практикуются в Сингапуре и Шанхае.

Власти Хайкоу строят жилье для привлеченных на Хайнань специалистов и выплачивают денежную компенсацию.