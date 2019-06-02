Министр обороны КНР заявил, что корпорация Huawei не связана с китайской армией

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что китайская корпорация Huawei является частной компанией, никак не связанной с вооруженными силами страны. Он сообщил об этом в ходе выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

«Если продукты Huawei используются в вооруженных силах, это совершенно не означает, что они сделаны специально для армии», — подчеркнул китайский министр.

По его словам, это абсолютно бессмысленно. Он добавил, что правительство Китая выступает против санкций, объявленных в отношении Huawei.

Ранее в воскресенье исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что корпорация Huawei тесно связана с китайским правительством. Он считает, что в Китае бизнес глубоко интегрирован в военную сферу.

Напомним, 15 мая американский лидер Дональд Трамп подписал указ о режиме ЧП для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от угроз из-за рубежа. На этом фоне Минторг с 17 мая добавил Huawei в черный список из-за угрозы нацбезопасности.