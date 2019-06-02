Reuters сообщает о двух взрывах в городе Дерна на востоке Ливии

Минимум 18 человек ранены при взрыве двух автомобилей с взрывчаткой в городе Дерна на востоке Ливии, передает агентство Reuters со ссылкой на медиков и слова местных жителей.

Одна машина взорвалась у школы аль-Кудс, вторая — у института строительства в районе Аль-Магар. По неподтвержденной информации, погибли двое человек.

Напомним, город Дерна был взят под контроль Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара в конце июня 2017 года. Ранее город несколько лет находился под властью радикальных группировок.

Сейчас силы Хафтара ведут бои на подступах к столице Ливии Триполи, пытаясь установить над ней контроль.