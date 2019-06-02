Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спасатели потушили пожар в одноэтажном здании в центре Москвы

Спасатели потушили пожар в одноэтажном здании в центре Москвы

 Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях первую главу книги об инциденте в Солсбери

Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях первую главу книги об инциденте в Солсбери
Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

 МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина
Министр обороны КНР заявил, что корпорация Huawei не связана с китайской армией

Министр обороны КНР заявил, что корпорация Huawei не связана с китайской армией

 Reuters сообщает о двух взрывах в городе Дерна на востоке Ливии

Reuters сообщает о двух взрывах в городе Дерна на востоке Ливии
Спасатели потушили пожар в одноэтажном здании в центре Москвы

Спасатели потушили пожар в одноэтажном здании в центре Москвы

 Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях первую главу книги об инциденте в Солсбери

Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях первую главу книги об инциденте в Солсбери
Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

 МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина
Министр обороны КНР заявил, что корпорация Huawei не связана с китайской армией

Министр обороны КНР заявил, что корпорация Huawei не связана с китайской армией

 Reuters сообщает о двух взрывах в городе Дерна на востоке Ливии

Reuters сообщает о двух взрывах в городе Дерна на востоке Ливии
5:10   2 Июня 2019
Весь мир

Reuters сообщает о двух взрывах в городе Дерна на востоке Ливии

Reuters сообщает о двух взрывах в городе Дерна на востоке Ливии

Минимум 18 человек ранены при взрыве двух автомобилей с взрывчаткой в городе Дерна на востоке Ливии, передает агентство Reuters со ссылкой на медиков и слова местных жителей.

Одна машина взорвалась у школы аль-Кудс, вторая — у института строительства в районе Аль-Магар. По неподтвержденной информации, погибли двое человек.

Напомним, город Дерна был взят под контроль Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара в конце июня 2017 года. Ранее город несколько лет находился под властью радикальных группировок.

Сейчас силы Хафтара ведут бои на подступах к столице Ливии Триполи, пытаясь установить над ней контроль.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#ливия #взрывы #дерна #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...