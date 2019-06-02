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5:00   2 Июня 2019
Весь мир

Министр обороны Китая высказался против политики США в отношении Тайваня

Министр обороны Китая высказался против политики США в отношении Тайваня

Китай протестует против действий США в Южно-Китайском море и позиции Вашингтона в отношении Тайваня, сообщил в воскресенье член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

«Мы заметили тенденцию расширения участия Соединенных Штатов в региональных делах, о чем в субботу вновь заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан», — отметил глава Минобороны КНР.

Китайский министр подчеркнул, что Пекин резко против такой политики, и Вашингтону следует обращать внимание на озабоченность других сторон и «не подрывать основы региональной безопасности». При этом, напомнил Вэй Фэнхэ, «Китай никогда не оккупировал территорию других государств, не представлял угрозу».

Министр обороны КНР также заявил о готовности китайской армии принимать ответные меры в отношении чьих-либо попыток отделить Тайвань. 

«Китай будет единой страной, любое иностранное вмешательство обернется неудачей», — подчеркнул китайский министр обороны.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #пентагон #китай #тайвань

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