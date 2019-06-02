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Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

 МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

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Министр обороны КНР заявил, что корпорация Huawei не связана с китайской армией

Министр обороны КНР заявил, что корпорация Huawei не связана с китайской армией

 Reuters сообщает о двух взрывах в городе Дерна на востоке Ливии

Reuters сообщает о двух взрывах в городе Дерна на востоке Ливии
4:38   2 Июня 2019
Сирия

Сирийские силы ПВО уничтожили вражеские воздушные цели в районе Дамаска

Сирийские силы ПВО уничтожили вражеские воздушные цели в районе Дамаска

Средства ПВО Сирии в воскресенье, 2 июля, сбили воздушные цели противника в южных пригородах Дамаска, там раздавались звуки взрывов, передает сирийское государственное агентство SANA.

По информации агентства, силы противовоздушной обороны успешно поразили вражеские объекты, запущенные со стороны Голанских высот в 02.22.

Телеканал Al Arabiya сообщает со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», что нападение осуществлялось в направлении базы и оружейных складов движения «Хезболлах».

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #дамаск #пво

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