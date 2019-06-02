Сирийские силы ПВО уничтожили вражеские воздушные цели в районе Дамаска

Средства ПВО Сирии в воскресенье, 2 июля, сбили воздушные цели противника в южных пригородах Дамаска, там раздавались звуки взрывов, передает сирийское государственное агентство SANA.

По информации агентства, силы противовоздушной обороны успешно поразили вражеские объекты, запущенные со стороны Голанских высот в 02.22.

Телеканал Al Arabiya сообщает со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», что нападение осуществлялось в направлении базы и оружейных складов движения «Хезболлах».