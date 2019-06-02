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3:41   2 Июня 2019
Весь мир

Трамп не будет с ходу делиться с Лондоном секретами, если к власти придут лейбористы

Трамп не будет с ходу делиться с Лондоном секретами, если к власти придут лейбористы

Американский лидер Дональд Трамп планирует сперва лично познакомиться с ультралевым лидером лейбористов Джереми Корбином в случае его прихода к власти и лишь потом делиться с Великобританией секретными сведениями в сфере безопасности, заявил он в интервью газете The Sunday Times.

«Мне надо было бы с ним встретиться. Я его не знаю, но, безусловно, перед тем, как ответить на этот вопрос, мне надо было бы немного его узнать», — отметил президент США.

По мнению Трампа, Корбин «совершает ошибку», не заводя дружеских отношений со Штатами, ведь между Вашингтоном и Лондоном налажены тесные связи в области обороны и безопасности.

Напомним, лидер лейбористов известен своим недовольством внешней политикой США. Так, он отказался от приглашения на торжественный прием в Букингемском дворце с участием королевской семьи, Трампа и его супруги Меланьи.

По словам американского лидера, это решение Корбина не нанесло ему личной обиды, но оно может спровоцировать серьезные изменения в «самой особой части особых отношений» между двумя странами — обмене секретной информацией в рамках программы Five Eyes по сотрудничеству разведслужб пяти государств англосаксонского мира: США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

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Автор: Мария Милкевич
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