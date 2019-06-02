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 Трамп призвал британские власти не выплачивать Евросоюзу отступные за Brexit

Трамп призвал британские власти не выплачивать Евросоюзу отступные за Brexit
3:29   2 Июня 2019
Весь мир

Трамп призвал британские власти не выплачивать Евросоюзу отступные за Brexit

Трамп призвал британские власти не выплачивать Евросоюзу отступные за Brexit

Американский лидер Дональд Трамп призвал британские власти не выплачивать Евросоюзу отступные в размере 39 миллиардов фунтов (примерно 50 миллиардов долларов) за неисполнение обязательств в связи с Brexit. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times накануне государственного визита в Великобританию.

«Я не заплатил бы, это огромная сумма», — признался Трамп.

Он также подтвердил, что предлагал премьер-министру Терезе Мэй в качестве рычага воздействия подать в суд на Евросоюз.

«В ответ на те ошибки, которые совершил ЕС и которые стоили Соединенному Королевству больших денег и нанесли ему большой ущерб, я бы вынес этот вопрос на рассмотрение, будь то в виде судебного спора или ходатайства. Но они решили этого не делать. Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом», — сказал президент США.

Трамп призвал Соединенное Королевство четко встать на путь выхода из Евросоюза без сделки, если Брюссель откажется предоставить британским властям то, чего они хотят. Он также посоветовал отправить на переговоры с властями ЕС знаменитого евроскептика, главу Партии Brexit Найджела Фаража, «очень толкового человека».

Американский лидер заверил, что приложит максимум усилий, чтобы заключить с Лондоном договор о свободной торговле в течение нескольких месяцев после выхода из ЕС, чтобы помочь компенсировать убытки из-за перемен в торговых отношениях с Евросоюзом.

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Автор: Мария Милкевич
#евросоюз #великобритания #brexit #трамп

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