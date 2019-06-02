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2:53   2 Июня 2019
Россия

Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях первую главу книги об инциденте в Солсбери

Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях первую главу книги об инциденте в Солсбери

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в ночь на воскресенье выложила в соцсети Facebook и «ВКонтакте» первую главу книги о событиях в Солсбери под названием «Беседы с черным котом».

«Я взяла в руки свой ноут. Муж продолжил возиться со старым компом, пытаясь его оживить. Это были последние минуты нашего спокойствия. Новость, которая выскочила подобно жуткому оскалившемуся дракону к нам, в тихую провинциальную идиллию вечера понедельника из бескрайних просторов мировой сети, в один миг погрузила нас в болотину ужаса, в котором мы живем с мужем и нашими детьми с того вечера по сей день», — говорится в первой главе книги.

В начале книги Виктория Скрипаль описывает преимущественно семейный быт и традиции, а также свои эмоции, пережитые после сообщений в СМИ об отравлении родственников.

Предполагается, что главы книги будут выходить с некой периодичностью, которая пока не определена. Автор планирует сопровождать текст фотографиями из семейного альбома.

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Автор: Мария Милкевич
#отравление #книга #солсбери #скрипали

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