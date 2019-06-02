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Доклад Мюллера публично зачитают за деньги в нью-йоркском арт-пространстве

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2:25   2 Июня 2019
Весь мир

Доклад Мюллера публично зачитают за деньги в нью-йоркском арт-пространстве

Доклад Мюллера публично зачитают за деньги в нью-йоркском арт-пространстве

Открытое публичное чтение доклада Мюллера по «российскому делу» пройдет в арт-пространстве Arc в Нью-Йорке, пишет Федеральное агенство новостей со ссылкой на новостной портал Business Insider.

Мероприятие под названием «Filibustered and Unfiltered: Америка читает отчет Мюллера» начнется в субботу в 20.00 и продлится 24 часа, желающие будут зачитывать вслух все 448 страниц обнародованной версии доклада бывшего спецпрокурора. Business Insider сообщает, что чтение будет время от времени сопровождаться музыкой. Цель чтений — сделать доклад Мюллера более доступным, ведь, по словам одного из организаторов, американцы заплатили за этот документ.

Билет на мероприятие стоит 10 долларов и, как отмечает портал, продажи идут активно. Поскольку зал рассчитан на 1000 человек, организаторы мероприятия могут неплохо заработать на докладе Мюллера.

Напомним, расследование мнимого «вмешательства» РФ в президентские выборы в США, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер, продлилось два года и обошлось федеральному бюджету в 30 миллионов долларов, однако закончилось ничем. Мюллер не смог обнаружить доказательств «сговора» Трампа с Кремлем и ушел в отставку. 

Президент России Владимир Путин прокомментировал результаты расследования Мюллера пословицей «Гора родила мышь».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #доклад мюллера

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