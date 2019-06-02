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1:50   2 Июня 2019
Россия

Глава Нижегородской области рассказал о последствиях взрывов в Дзержинске

Глава Нижегородской области рассказал о последствиях взрывов в Дзержинске

Взрывы на заводе в Дзержинске повредили стекла в 70 детских садах города и 31 школе, рассказал прессе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

«Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла. Необходимо срочно их заменить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки», — уточнил он.

Никитин также призвал владельцев квартир, в которых выбиты окна, звонить по номеру 112 либо в свои управляющие компании. Глава региона заверил, что средства, необходимые для устранения последствий, будут выделены.

Он также отметил, что за медицинской помощью обращаются в основном с порезами легкой тяжести. При этом из 84 пострадавших 16 потребовалась госпитализация, 15 из них получили ранения средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничто не угрожает.

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Автор: Мария Милкевич
#взрыв #нижегородская область #дзержинск

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