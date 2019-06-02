Власти Британии и Франции задержали более 70 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш

Сотрудники пограничной службы Великобритании задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, которые пытались на лодках переплыть пролив Ла-Манш, пишет Independent.

По информации издания, всего было задержано восемь лодок, на которых также находилось несколько детей.

МВД Великобритании уточняет, что одна из лодок достигла берегов Соединенного Королевства близ городка Уинчелси в графстве Восточный Сассекс. Две лодки были задержаны в открытом море французскими пограничниками, еще пять — британскими.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выразил глубокую обеспокоенность выходом людей в море в темное время суток. Он подчеркнул, что такие действия смертельно опасны, ведь пролив Ла-Манш является одним из самых загруженных судоходных маршрутов в мире.