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 Власти Британии и Франции задержали более 70 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш

Власти Британии и Франции задержали более 70 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш
1:05   2 Июня 2019
Весь мир

Власти Британии и Франции задержали более 70 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш

Власти Британии и Франции задержали более 70 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш

Сотрудники пограничной службы Великобритании задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, которые пытались на лодках переплыть пролив Ла-Манш, пишет Independent.

По информации издания, всего было задержано восемь лодок, на которых также находилось несколько детей.

МВД Великобритании уточняет, что одна из лодок достигла берегов Соединенного Королевства близ городка Уинчелси в графстве Восточный Сассекс. Две лодки были задержаны в открытом море французскими пограничниками, еще пять — британскими.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выразил глубокую обеспокоенность выходом людей в море в темное время суток. Он подчеркнул, что такие действия смертельно опасны, ведь пролив Ла-Манш является одним из самых загруженных судоходных маршрутов в мире.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #мигранты #ла-манш

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