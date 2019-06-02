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Помощник Трампа по делу Мюллера юрисконсульт Эммет Флад уходит в отставку

Помощник Трампа по делу Мюллера юрисконсульт Эммет Флад уходит в отставку

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0:17   2 Июня 2019
Весь мир

Помощник Трампа по делу Мюллера юрисконсульт Эммет Флад уходит в отставку

Помощник Трампа по делу Мюллера юрисконсульт Эммет Флад уходит в отставку

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в субботу в Twitter, что юрисконсульт Белого дома Эммет Флад, помогавший ему с завершившимся «российским» делом спецпрокурора США Роберта Мюллера, уйдет с поста 14 июня.

«Он проделал выдающуюся работу», — отметил Трамп.

Также президент США вновь напомнил, что никакого сговора его предвыборного штаба с Кремлем не существовало, и он не препятствовал расследованию Мюллера.

«Дело закрыто! Эммет — мой друг, и я благодарю его за отличную работу, которую он проделал», — подытожил Трамп.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #дело мюллера #флад

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