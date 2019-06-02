Помощник Трампа по делу Мюллера юрисконсульт Эммет Флад уходит в отставку

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в субботу в Twitter, что юрисконсульт Белого дома Эммет Флад, помогавший ему с завершившимся «российским» делом спецпрокурора США Роберта Мюллера, уйдет с поста 14 июня.

«Он проделал выдающуюся работу», — отметил Трамп.

Также президент США вновь напомнил, что никакого сговора его предвыборного штаба с Кремлем не существовало, и он не препятствовал расследованию Мюллера.