Белый дом подтвердил, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Американский лидер Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение нанести официальный визит в Вашингтон, подтвердили ТАСС в субботу в Белом доме.

«Я могу подтвердить, что приглашение было направлено, но дата еще не определена, и нам на данный момент больше нечего сообщить», — сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу пресс-служба президента Украины подтвердила факт приглашения Зеленского в США.

Украинское издание «Зеркало недели» написало со ссылкой на собственные источники, что в ходе встречи двух лидеров должен пройти «предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах». По данным издания, приглашение от Трампа поступило 31 мая.