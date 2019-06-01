Проблемы с выдачей багажа в Шереметьеве вызваны высокой нагрузкой в туристический сезон

Задержки с выдачей багажа в столичном Шереметьеве вызваны критической нагрузкой в высокий туристический сезон, рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

«При этом система обработки и транспортировкам багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме», — отметил представитель воздушной гавани.

Собеседник агентства также уточнил, что службы аэропорта делают все необходимое для ускорения выдачи задержанного багажа. По его словам, вскоре ситуация должна стабилизироваться.

«Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам и авиакомпаниям за доставленные неудобства», — сказал в заключение представитель пресс-службы.

Ранее в прессе появились сообщения, что в аэропорту Шереметьево обнаружились неполадки в системе выдачи багажа. Осведомленный источник рассказал, что проблемы в терминалах D, E и F по-прежнему сохраняются.