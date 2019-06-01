Трамп указал приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Вирджиния-Бич

Американский лидер Дональд Трамп дал указ до заката 4 июня приспустить флаги над Белым домом, правительственными зданиями в стране и за границей в память о жертвах стрельбы, произошедшей в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, сообщается в заявлении пресс-службы Администрации президента США.

«В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 31 мая,… я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями», — распорядился Трамп.

Распоряжение президента также относится ко всем посольствам, военным базам и военно-морским судам.

Флаги на всех госучреждениях штата Вирджинии также будут приспущены с 1 по 8 июня в связи с трагедией согласно распоряжению губернатора Ральфа Нортэма.

Напомним, жертвами стрельбы стали 12 человек. Преступник по имени Деуэйн Крэддок был ранен в ходе перестрелки с полицейскими и позднее скончался.