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 Мексика не намерена поддаваться на провокации Вашингтона

Мексика не намерена поддаваться на провокации Вашингтона
22:12   1 Июня 2019
Весь мир

Мексика не намерена поддаваться на провокации Вашингтона

Мексика не намерена поддаваться на провокации Вашингтона

Мексиканские власти не поддадутся на провокации США и будут благоразумны на предстоящих переговорах в Вашингтоне относительно введения пошлин, заявила министр экономики Мексики Гарсиела Маркес.

«Как указал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, мы не будем поддаваться ни на какие провокации и будем действовать благоразумно, уважительно по отношению к США и президенту Дональду Трампу, — сказала она. — Мы будем пытаться склонить их к мнению в пользу свободной торговли».

Маркес уверена, что граждане как Мексики, так и США будут выступать «за свободную торговлю, а не за налоги и пошлины».

Напомним, в четверг Трамп сообщил о введении пошлин в размере 5 % на мексиканскую продукцию из-за миграционного кризиса на границе двух стран. В пятницу он заявил, что эта мера позволит остановить не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из Мексики. Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард подчеркнул, что его страна не отвечает «за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран» и за прогрессирующее употребление наркотиков в Штатах.

Переговоры между Мексикой и США по урегулированию ситуации с пошлинами стартуют 5 июня в Вашингтоне.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #мексика #пошлины

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