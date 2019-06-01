Парламент Канады может ратифицировать новый североамериканский торговый договор этим летом

Парламент Канады, вероятно, уже летом текущего года ратифицирует новый североамериканский торговый договор под названием Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA), который заменит устаревшее Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), рассказал в субботу в эфире телеканала CTV министр транспорта Канады Марк Гарно.

«Мы не можем предсказать, как будет проходить процесс ратификации, но мы надеемся, что все партии Палаты общин поддержат эту сделку», — заявил канадский министр.

Канадский парламент в конце следующей недели должен по расписанию уйти на летние каникулы, но работа может продлиться из-за необходимости ратификации нового торгового соглашения, а также в связи с парламентскими выборами в октябре. Поэтому правительство допускает, что ратификация произойдет этим летом.

Напомним, Канада, США и Мексика пришли к единому мнению относительно нового торгового договора в сентябре 2018 года, 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо направил в парламент законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая Белый дом направил в Конгресс проект заявления о новом торговом соглашении, что стало первым шагом, необходимым для ратификации. На этой неделе вице-президент США Майкл Пенс заявил в ходе визита в Оттаву, что Конгресс, скорее всего, ратифицирует новый торговый договор этим летом.