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21:56   1 Июня 2019
Весь мир

Парламент Канады может ратифицировать новый североамериканский торговый договор этим летом

Парламент Канады может ратифицировать новый североамериканский торговый договор этим летом

Парламент Канады, вероятно, уже летом текущего года ратифицирует новый североамериканский торговый договор под названием Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA), который заменит устаревшее Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), рассказал в субботу в эфире телеканала CTV министр транспорта Канады Марк Гарно.

«Мы не можем предсказать, как будет проходить процесс ратификации, но мы надеемся, что все партии Палаты общин поддержат эту сделку», — заявил канадский министр.

Канадский парламент в конце следующей недели должен по расписанию уйти на летние каникулы, но работа может продлиться из-за необходимости ратификации нового торгового соглашения, а также в связи с парламентскими выборами в октябре. Поэтому правительство допускает, что ратификация произойдет этим летом.

Напомним, Канада, США и Мексика пришли к единому мнению относительно нового торгового договора в сентябре 2018 года, 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо направил в парламент законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая Белый дом направил в Конгресс проект заявления о новом торговом соглашении, что стало первым шагом, необходимым для ратификации. На этой неделе вице-президент США Майкл Пенс заявил в ходе визита в Оттаву, что Конгресс, скорее всего, ратифицирует новый торговый договор этим летом.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #канада #мексика #торговля #торговый договор

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