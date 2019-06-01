Беглов взял под личный контроль реконструкцию Богатырского проспекта

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл с инспекцией на реконструируемый участок Богатырского проспекта между Гаккелевской и Байконурской улицами и остался крайне недоволен ходом работ, пишут Невские новости.

На своей странице во «ВКонтакте» он перечислил, какие решения приняты по итогам проверки. Беглов подчеркнул, что за семь лет уже три подрядчика вели реконструкцию дороги и ее расширение, но сроки сдачи многократно откладывались, и по сей день задача так и не решена.

Врио главы Петербурга заявил, что отныне подобные дела будут решаться через суд с наказанием в виде штрафа. Реконструкцию Богатырского проспекта Беглов с этого дня берет под личный контроль, установив последний срок сдачи работ на сентябрь 2019 года.