Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов взял под личный контроль реконструкцию Богатырского проспекта

Беглов взял под личный контроль реконструкцию Богатырского проспекта

 Полиция арестовала экс-главу Раменского района по подозрению в убийстве

Полиция арестовала экс-главу Раменского района по подозрению в убийстве
Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

 МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина
Два снаряда выпущены из САР по контролируемой Израилем части Голанских высот

Два снаряда выпущены из САР по контролируемой Израилем части Голанских высот

 Внутренний рынок Сирии уничтожают США, мешая поставкам топлива сирийцам

Внутренний рынок Сирии уничтожают США, мешая поставкам топлива сирийцам
Беглов взял под личный контроль реконструкцию Богатырского проспекта

Беглов взял под личный контроль реконструкцию Богатырского проспекта

 Полиция арестовала экс-главу Раменского района по подозрению в убийстве

Полиция арестовала экс-главу Раменского района по подозрению в убийстве
Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

 МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина
Два снаряда выпущены из САР по контролируемой Израилем части Голанских высот

Два снаряда выпущены из САР по контролируемой Израилем части Голанских высот

 Внутренний рынок Сирии уничтожают США, мешая поставкам топлива сирийцам

Внутренний рынок Сирии уничтожают США, мешая поставкам топлива сирийцам
21:29   1 Июня 2019
Россия

Беглов взял под личный контроль реконструкцию Богатырского проспекта

Беглов взял под личный контроль реконструкцию Богатырского проспекта

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл с инспекцией на реконструируемый участок Богатырского проспекта между Гаккелевской и Байконурской улицами и остался крайне недоволен ходом работ, пишут Невские новости.

На своей странице во «ВКонтакте» он перечислил, какие решения приняты по итогам проверки. Беглов подчеркнул, что за семь лет уже три подрядчика вели реконструкцию дороги и ее расширение, но сроки сдачи многократно откладывались, и по сей день задача так и не решена.

Врио главы Петербурга заявил, что отныне подобные дела будут решаться через суд с наказанием в виде штрафа. Реконструкцию Богатырского проспекта Беглов с этого дня берет под личный контроль, установив последний срок сдачи работ на сентябрь 2019 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #санкт-петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...