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20:58   1 Июня 2019
Россия

Полиция арестовала экс-главу Раменского района по подозрению в убийстве

Полиция арестовала экс-главу Раменского района по подозрению в убийстве

Московский суд санкционировал арест бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова: следствие подозревает его в убийстве председателя местной Общественной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона «Российской газете».

Кулаков пробудет под стражей до 7 июля. Он обвиняется в убийстве зампреда Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой, с которой якобы состоял в близких отношениях. Найдены его следы в автомобиле убитой, свидетельствующие против подозреваемого экс-главы района.

Полиция арестовала экс-главу Раменского района по подозрению в убийстве

Сообщается, что он прошел тест на полиграфе — система уличила Кулакова во лжи. Сам подсудимый своей вины не признает, он отказался отвечать на вопросы журналистов перед заседанием в Бабушкинском районном суде столицы. Бывший чиновник заявил, что не находился дома в момент преступления и физически не мог его совершить.

Исаенкова была убита в начале мая. По одной из версий их с Кулаковым связывали личные отношения: следствие подозревает, что трагедия могла произойти на почве ссоры.

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Автор: Александра Леснова
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