Беглов повесил в Смольном детский рисунок, подаренный школьниками

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов украсил стену в Смольном картину с русским богатырем, нарисованную в школе №334 Невского района. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

«Когда я был в школе №334 в Невском районе, ребята мне подарили картину с русским богатырем. Я обещал повесить ее в Смольном, отчитываюсь о выполнении», — сообщил градоначальник.

Также глава Северной столицы поздравил россиян с Международным днем защиты детей, отмечаемым 1 июня.

«Сегодня День защиты детей, пусть наши дети дольше остаются беззаботными детьми, ну а мы будем их защитниками!», — заключил Беглов.

Напомним, сегодня на торжественной церемонии в Смольном врио губернатора вручил ключи и документы на новые квартиры 159 ребятам, оставшимся без попечения родителей. Он заявил, что к следующему году планируется обеспечить жильем еще 600 петербуржцев, а к 2020 году полностью ликвидировать очередь на получение квартир.

Сообщалось, что 30 мая Беглов добился строительства школы в Приморском районе города, договорившись с руководством компании «Перекресток» о сокращении санитарной зоны, чтобы освободить пространство для нового учебного заведения.