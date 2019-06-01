Внутренний рынок Сирии уничтожают США, мешая поставкам топлива сирийцам

Авиация международной коалиции под руководством США атаковала нефтяные месторождения на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, уничтожив два танкера с нефтью для сирийских потребителей. Проамериканские отряды курдов блокируют все перемещения бензовозов, сообщает ФАН.

В ходе войны добыча углеводородов в Сирийской Арабской Республике сократилась в 62 раза — этого не хватает даже на обеспечение внутреннего рынка, об экспорте и вовсе не может идти речи. Дамаск зависит от поставок газа из других государств, на деньги от продажи нефти страна закупала газ для внутреннего использования. Сейчас граждан невозможно обеспечить необходимым топливом.

Более 250 миллиардов долларов может понадобиться на восстановления Сирии от последствий войны. Стране необходимы иностранные инвестиции, но этому мешают наложенные на республику американцами санкции. Парадоксальным образом страна не может пользоваться собственной нефтью из-за действий США.

Кандидат исторических наук и профессор МПГУ Владимир Шаповалов рассказал, что Вашингтон добивается распада сирийской государственности, а потому действует намеренно, с вполне определенными целями.

«С самого начала они пытались взять под контроль нефтяные месторождения Сирии, поскольку они являются очень важной часть национального богатства, обеспечивающими экономическую независимость страны. Сейчас, захватив при посредничестве курдов энергоресурсы на востоке за Евфратом, американцы стараются извлечь для себя дивиденды и вставляют палки в колеса официальному Дамаску, пытающемуся в столь сложной ситуации обеспечить всех своих граждан топливом. Парадоксально то, что это именно сирийская нефть, а не чья-либо еще», — сообщил Шаповалов.

Эксперт считает, что руководство США любым способом добиваются распада Сирии после неудачной попытки свергнуть легитимное правительство президента САР Башара Асада.