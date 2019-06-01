Сумма компенсаций после катастрофы с SSJ-100 составила 286 миллионов рублей

Пострадавшие и семьи жертв катастрофы SSJ-100 в аэропорту Шереметьево получили денежные компенсации в размере 286 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой со ссылкой на главу Минтранса РФ Евгения Дитриха. Он заметил, что сумма выплат оказалась беспрецидентно большой.

Большинство из этих денег направила авиакомпания "Аэрофлот".

Трагедия с пассажирским самолётом а московском аэропорту произошла 5 мая, когда лайнер совершил экстренную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек.