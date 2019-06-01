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18:37   1 Июня 2019
Россия

ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области

Ивановское отделение "Единой России" приостановит членство бавы региона Павла Конькова из-за дела о коррупции. Соответствующая информация появилась в субботу, 1 мая, на сайте отделения.

Ранее стало известно, что Коньков, который ныне является депутатом областной думы от единороссов, и управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны по подозрению в присвоении 700 миллионов рублей бюджетных средств.

На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕР сообщает, что вскоре будет назначено заседание президиума по данному вопросу.

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Автор: Олег Королев
#ер #ивановская область #коньков

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