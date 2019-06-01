Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать покойного журналиста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме. Об этом рассказал адвокат женщины Ренат Кузимин.

Юрист написал в Facebook, что, несмотря на то, что с момента убийства ее сына прошло уже более четырех лет, виновные до сих пор не не найдены и не наказаны. При этом дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде.

По словам адвоката, экс-президент страны Петр Порошенко, руководство СБУ, МВД и Генпрокуратуры отказали во встрече матери Бузины.