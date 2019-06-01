Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области

ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области

 Пожар на месте столкновения поезда с грузовиком в Адыгее потушили

Пожар на месте столкновения поезда с грузовиком в Адыгее потушили
Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

 МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина
Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

 Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне
ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области

ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области

 Пожар на месте столкновения поезда с грузовиком в Адыгее потушили

Пожар на месте столкновения поезда с грузовиком в Адыгее потушили
Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

 МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина
Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

 Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне
18:08   1 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать журналиста Бузины просит встречи с Зеленским

Мать покойного журналиста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме. Об этом рассказал адвокат женщины Ренат Кузимин.

Юрист написал в Facebook, что, несмотря на то, что с момента убийства ее сына прошло уже более четырех лет, виновные до сих пор не  не найдены и не наказаны. При этом дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде.

По словам адвоката, экс-президент страны Петр Порошенко, руководство СБУ, МВД и Генпрокуратуры отказали во встрече матери Бузины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #бузина #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...