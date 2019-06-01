Пожар на месте столкновения поезда с грузовиком в Адыгее потушили

Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее полностью потушили, передает в субботу, 1 июня, РИА Новости. Отмечается, что огонь успел распространиться на площади 40 квадратных метров.

В настоящее время на путях задержаны два поезда, в которых находятся более 340 пассажиров. В загоревшемся поезде находилось 189 пассажиров. Их транспортируют в Краснодар.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту столкновения.