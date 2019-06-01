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17:51   1 Июня 2019
Ближнее зарубежье

МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли попросил ООН проверить действия члена миссии Михаила Краснощекова, избитого албанским спецназом.

Несмотря на дипломатический статус и наличие иммунитета, россиянина, работающего в составе миссии ООН, жестоко избили силовики Косова. Сейчас он находится в Белграде на лечении.

«ООН – организация мира, безопасности и глобальное правосудие, чьи усилия глубоко ценятся свободными и демократическими странами. Поэтому тем, кто, злоупотребляя функцией иммунитета, участвует в сомнительных и преступных планах и действиях, нет места не только в Косово, они не должны также вступать в ООН или ее миссии в мире», — заявил Пацолли в эфире косовских телеканалов, сообщают РИА Новости.

МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина

Ранее Пацолли объявил Краснощекова persona non grata — официальным дипломатическим представителем, утратившим доверие властей страны пребывания. В российском МИД расценили такое заявление как неприкрытое намерение обострить межнациональные отношения.

«Потребую от нашей дипмиссии в США, чтобы, как только возникнет дискуссия о регионе в ООН, был рассмотрен вопрос этого лица, как дело, которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка в нашей стране», — добавил Пацолли, комментируя ситуацию с Краснощековым.

Эксперты считают, что нынешняя ситуация с Косовом не отвечает запросам Белграда, учитывая давление Евросоюза на Сербию, которая стремится попасть в ЕС: длительное удержание статуса-кво в Балканском регионе вряд ли возможно.

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Автор: Александра Леснова
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