МИД Косово призвал ООН расследовать действия избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли попросил ООН проверить действия члена миссии Михаила Краснощекова, избитого албанским спецназом.
Несмотря на дипломатический статус и наличие иммунитета, россиянина, работающего в составе миссии ООН, жестоко избили силовики Косова. Сейчас он находится в Белграде на лечении.
«ООН – организация мира, безопасности и глобальное правосудие, чьи усилия глубоко ценятся свободными и демократическими странами. Поэтому тем, кто, злоупотребляя функцией иммунитета, участвует в сомнительных и преступных планах и действиях, нет места не только в Косово, они не должны также вступать в ООН или ее миссии в мире», — заявил Пацолли в эфире косовских телеканалов, сообщают РИА Новости.
Ранее Пацолли объявил Краснощекова persona non grata — официальным дипломатическим представителем, утратившим доверие властей страны пребывания. В российском МИД расценили такое заявление как неприкрытое намерение обострить межнациональные отношения.
«Потребую от нашей дипмиссии в США, чтобы, как только возникнет дискуссия о регионе в ООН, был рассмотрен вопрос этого лица, как дело, которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка в нашей стране», — добавил Пацолли, комментируя ситуацию с Краснощековым.
В ООН отреагировали на объявление россиянина персоной нон грата в Косово https://t.co/Lrh7gzsHnP pic.twitter.com/uSpzzRbxWj— РИА Новости (@rianru) 31 мая 2019 г.
Эксперты считают, что нынешняя ситуация с Косовом не отвечает запросам Белграда, учитывая давление Евросоюза на Сербию, которая стремится попасть в ЕС: длительное удержание статуса-кво в Балканском регионе вряд ли возможно.