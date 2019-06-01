Грузовик врезался в пассажирский поезд в Адыгее

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в республике Адыгея. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, передает "Интерфакс".

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 1 июня, в 14:57 по московскому времени. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом № 346 Адлер - Нижневартовск.

Столкновения избежать не удалось, в итоге большегруз загорелся. По предварительным данным, пострадал водитель грузовика.

На место ЧП отправили пожарный поезд. В связи со сложившимся на путях ожидаются задержки поездов.